В феврале расписание пригородного поезда Абакан – Кошурниково изменится на 4 дня в связи с ремонтными работами на Красноярской железной дороге

12:31

По понедельникам, 5, 12, 19 и 26 февраля, маршрут электропоезда Абакан – Кошурниково будет сокращен до станции Красный Кордон. Отправление со станции Абакан в 09:20, прибытие на станцию Красный Кордон в 12:16, в обратном направлении отправление из Красного Кордона в 14:44, прибытие в столицу Хакасии в 17:22.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.