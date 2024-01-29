В 2023 году услугой доставки еды к поезду на Горьковской железной дороге воспользовались более 1,2 тыс. человек

11:43

В 2023 году сервисом по доставке еды к поездам дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» в границах Горьковской железной дороги воспользовались более 1,2 тыс. пассажиров. Это превышает аналогичный показатель 2022 года на 70%.

В настоящее время такая услуга доступна в Нижнем Новгороде, Казани, Кирове, Чебоксарах, Ижевске, Балезино, Сергаче, Арзамасе, Агрызе, Канаше, а также на станции Красный Узел. В 2023 году сервисом чаще всего пользовались в Нижнем Новгороде, Кирове, Агрызе и Канаше.

Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенному проездному документу. На столиках в плацкартных, а также на зеркалах купейных, СВ и Люкс-вагонов размещены QR-коды для более удобного перехода к оформлению заказа.

С подробной информацией об услуге и перечнем городов, где она предоставляется, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Доставка еды к поезду».

География предоставления услуги продолжит расширяться и на других маршрутах поездов дальнего следования. Перечень кафе и ресторанов также будет увеличиваться по мере подключения их к сервису, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.