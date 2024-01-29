Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Специализированную помощь на железнодорожных вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги в 2023 году получили 8,5 тыс. маломобильных пассажиров

2024-01-29 09:59
Специализированную помощь на железнодорожных вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги в 2023 году получили 8,5 тыс. маломобильных пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2023 году на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги необходимую помощь получили 8466 маломобильных пассажиров. По сравнению с 2022 годом спрос на специальные услуги увеличился на 21%.

Сопровождение маломобильных пассажиров предоставляется на 19 железнодорожных вокзалах ВСЖД. Наибольшее количество обращений зафиксировано на станциях Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Тайшет, Падунские Пороги и Усть-Илимск.

Благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить бесплатную помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и сопровождении до поезда и посадке в него.

Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по тел.: +7 (800) 775-00-00 (доб. 1). Их можно оставить за трое суток, но не менее чем за 24 часа до посещения вокзального комплекса.

Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru