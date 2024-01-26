Услугами сопровождения и помощи на вокзалах в 2023 году воспользовалось на четверть пассажиров больше, чем годом ранее

15:49

В 2023 году услугами сопровождения и помощи на вокзалах воспользовались 389,2 тыс. маломобильных пассажиров, что на 24,6% больше, чем в 2022 году. Эта услуга предоставляется более чем на 10 тыс. вокзалах и остановочных пунктах по всей стране по заявкам, оформленным по телефону Центра содействия мобильности или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам».

В рамках развития сервисов для маломобильных пассажиров на вокзалах сети российских железных дорог открываются залы ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД», учитывающие все потребности людей с инвалидностью. В них можно комфортно расположиться в ожидании поезда и получить необходимую помощь. Сегодня такие залы функционируют на 22 вокзалах, а в 2024 году планируется открыть еще свыше 30 таких залов.

Для повышения доступности пассажирской инфраструктуры проводится адаптация вокзальных комплексов и ТПУ (расширяются входные группы, ремонтируются санузлы с установкой специализированного оборудования, устанавливаются заниженные кассовые окна, размещаются тактильные указатели и знаки и т. д.). Кроме того, устанавливается специальное оборудование (лифты и лестничные подъемники, индукционное оборудование и видеотерминалы, поддерживающие технологию обслуживания на русском жестовом языке для инвалидов по слуху, и т. д.).

Росту перевозок пассажиров с ограниченными физическими возможностями способствует повышение для них доступности и комфорта поездок железнодорожным транспортом. Например, ежегодно увеличивается количество вагонов со специализированным купе для инвалидов (за счет приобретения новых и модернизации существующих). По итогам 2023 года доля вагонов поездов дальнего следования, предназначенных для перевозки пассажиров из числа инвалидов, составила 94%, а в скоростных и высокоскоростных поездах – 100%.

Если в составе пассажирского поезда дальнего следования отсутствует специализированный вагон с купе для инвалидов, он может быть включен в состав по заявке пассажира, передвигающегося на кресле-коляске, поданной через Центр содействия мобильности ОАО «РЖД».

Конструкция специализированных вагонов позволяет пассажиру передвигаться на кресле-коляске: здесь предусмотрены подъемные посадочные устройства и увеличена ширина дверей вагона, тамбурной зоны и коридора. Зрительная информация в вагонах дублируется шрифтом Брайля.