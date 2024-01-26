Объем трафика, скачанного через бесплатный Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях в 2023 году, вырос в 1,5 раза

15:20

Почти 2,5 петабайт трафика скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций через публичный Wi-Fi в 2023 году. Это на 47% больше, чем годом ранее.

Лидерами по потреблению интернет-трафика стали Павелецкий (60,7 Тб) и Восточный вокзалы Москвы (57,8 Тб), а также вокзалы Адлер (57,7 Тб), Ростов-Главный (47,4 Тб) и Краснодар-1 (43,6 Тб).

Очень высокая популярность сервиса зафиксирована также на станциях МЦД, среди которых в топ-5 вошли Подольск, Нахабино, Славянский бульвар, Окружная и Рабочий Поселок.

Увеличение объема трафика обеспечено, в первую очередь, благодаря росту числа уникальных пользователей: в 2023 году их количество составило около 7 млн человек (+35,2% к 2022 году). Больше всего уникальных пользователей сервисом зафиксировано на вокзале Адлер (более 143,4 тыс. человек), Московском вокзале Санкт-Петербурга (почти 95,7 тыс.) и Ленинградском вокзале в Москве (93 тыс.). Услуга с каждым годом становится все более популярной. Ей пользуются не только те, кто отправляется в путь и хочет перед путешествием с пользой провести время в зале ожидания, но и прибывающие пассажиры (например, чтобы вызвать такси, скачать карты города, познакомиться с достопримечательностями).

На рост потребляемого трафика оказало влияние также и расширение покрытия сетью бесплатного Wi-Fi: сервис предоставляется сегодня более чем на 300 железнодорожных вокзалах и станциях по всей стране и охватывает все федеральные округа. Так, в 2023 году к сети подключены несколько десятков новых объектов, включая большие вокзальные комплексы, малые вокзалы и ТПУ. Для доступа в интернет необходимо пройти простую процедуру авторизации, и в дальнейшем в любой из локаций, где оказывается услуга, повторная авторизация не потребуется.

Также расширяется бесшовная сеть беспроводного интернет-доступа. Единая бесшовная авторизация исключает необходимость повторного ввода данных. Пассажир может начать использовать услугу сидя в зале ожидания вокзала, а продолжить уже на своем месте в поезде или наоборот без дополнительных операций. Наиболее активно развивается сеть бесшовного Wi-Fi в Центральном транспортном узле.