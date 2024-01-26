Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2023 году «Графский поезд» перевез 23,5 тыс. пассажиров

2024-01-26 11:41
В 2023 году «Графский поезд» перевез 23,5 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2023 году ретросостав на паровозной тяге «Графский поезд» перевез 23,5 тыс. пассажиров, совершив 117 рейсов по маршруту Воронеж-1 – Графская – Рамонь (Воронежская область).

Напомним, что туристический проект «Графский поезд» реализуется с августа 2021 года Юго-Восточной железной дорогой совместно с правительством Воронежской области и АО «ППК «Черноземье». В оформленных в стиле XIX века вагонах пассажиры прибывают на станцию Рамонь, откуда участников экскурсии автобусами доставляют в Дворцовый комплекс Ольденбургских и парк семейного отдыха «Нелжа.Ру». Поезд курсирует круглогодично по выходным и праздничным дням, а в летний период были назначены дополнительные рейсы по пятницам.

В 2023 году проект «Графский поезд» стал обладателем гран-при в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут» X Всероссийской туристской премии «Маршрут года», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru