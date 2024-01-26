В 2023 году «Графский поезд» перевез 23,5 тыс. пассажиров

11:41

В 2023 году ретросостав на паровозной тяге «Графский поезд» перевез 23,5 тыс. пассажиров, совершив 117 рейсов по маршруту Воронеж-1 – Графская – Рамонь (Воронежская область).

Напомним, что туристический проект «Графский поезд» реализуется с августа 2021 года Юго-Восточной железной дорогой совместно с правительством Воронежской области и АО «ППК «Черноземье». В оформленных в стиле XIX века вагонах пассажиры прибывают на станцию Рамонь, откуда участников экскурсии автобусами доставляют в Дворцовый комплекс Ольденбургских и парк семейного отдыха «Нелжа.Ру». Поезд курсирует круглогодично по выходным и праздничным дням, а в летний период были назначены дополнительные рейсы по пятницам.

В 2023 году проект «Графский поезд» стал обладателем гран-при в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут» X Всероссийской туристской премии «Маршрут года», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.