Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 2023 год доля онлайн-продаж билетов на Горьковской железной дороге выросла на 2,4%

2024-01-26 10:38
За 2023 год доля онлайн-продаж билетов на Горьковской железной дороге выросла на 2,4%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога фиксирует рост доли продажи электронных билетов от общего количества реализованных проездных документов в дальнем следовании.

Так, за 2023 год через интернет было продано порядка 7,9 млн билетов, что составило 79% от общего числа билетов на поезда дальнего следования отправлением со станций ГЖД. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 76,6% от общего количества.

С помощью банковских карт через платежный терминал на вокзалах и станциях Горьковской железной дороги в 2023 году было приобретено около 1,1 млн проездных документов.

Доля оплаченных с помощью банковских карт билетов от общего числа проездных документов за 2023 год составила 49,5%, что на 5% выше по сравнению с показателем 2022 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru