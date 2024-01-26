За 2023 год доля онлайн-продаж билетов на Горьковской железной дороге выросла на 2,4%

Горьковская железная дорога фиксирует рост доли продажи электронных билетов от общего количества реализованных проездных документов в дальнем следовании.

Так, за 2023 год через интернет было продано порядка 7,9 млн билетов, что составило 79% от общего числа билетов на поезда дальнего следования отправлением со станций ГЖД. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 76,6% от общего количества.

С помощью банковских карт через платежный терминал на вокзалах и станциях Горьковской железной дороги в 2023 году было приобретено около 1,1 млн проездных документов.

Доля оплаченных с помощью банковских карт билетов от общего числа проездных документов за 2023 год составила 49,5%, что на 5% выше по сравнению с показателем 2022 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.