«Ласточки» на маршруте Нижний Тагил – Аэропорт «Кольцово» будут делать дополнительные остановки в черте Екатеринбурга

15:36

С 23 августа Свердловская магистраль вводит для скоростных поездов «Ласточка» на маршруте Нижний Тагил – Аэропорт «Кольцово» дополнительные остановки в черте Екатеринбурга: на о. п. Первомайская и станции Шарташ. Это позволит екатеринбуржцам и гостям уральской столицы осуществлять посадку и высадку в центре города.

Поезд № 7074 сообщением Нижний Тагил – Аэропорт «Кольцово» будет отправляться по графику в 20:23 (здесь и далее – время местное). На станцию Екатеринбург-Пассажирский экспресс будет прибывать в 22:16, отправляться – в 22:19 (на 2 минуты раньше). На о. п. Первомайская «Ласточка» будет останавливаться в 22:23, на ст. Шарташ – в 22:26. Прибытие в аэропорт «Кольцово» – по графику: в 22:45.

Поезд № 7073 Аэропорт «Кольцово» – Нижний Тагил будет отправляться по графику в 02:55. Далее – станция Шарташ в 03:13, о. п. Первомайская в 03:17. На станцию Екатеринбург-Пассажирский поезд будет прибывать в 03:22 (на 1 минуту позднее), отправляться – в 03:25. В Нижний Тагил скоростная электричка будет прибывать по графику в 05:17.

Напомним: «Ласточки» в сообщении Нижний Тагил – Екатеринбург – Аэропорт «Кольцово» курсируют с апреля этого года. Рейсы выполняются ежедневно, время в пути составляет 2 часа 22 минуты. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (АО «СПК»).

Оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах и на сайте АО «СПК», в терминалах самообслуживания, через мобильные приложения «Пригород» и «ЖД Пассажирам», а также непосредственно в поезде (при посадке на станциях, не оборудованных кассами). Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.