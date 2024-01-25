Стилизованный электропоезд «Грушинский экспресс» доставит участников лыжного фестиваля «Снежинка-2024» до места проведения

15:17

В целях повышения комфорта пассажиров и обеспечения транспортной доступности ежегодного лыжного фестиваля «Снежинка-2024», который пройдет 4 февраля в Челябинской области, Куйбышевская железная дорога и перевозчик АО «Башкортостанская ППК» предоставят тематический электропоезд «Грушинский экспресс» в шестивагонном исполнении.

Электропоезд выполнен по специальному проекту и оформлен в «бардовском» стиле – столики в виде гитары, на окнах занавески с фирменным логотипом, салон обшит деревянными панелями, в четвертом вагоне установлена настоящая сцена, где каждый желающий может исполнить любимую песню под гитару, а также принять участие в конкурсах и викторинах. Активных участников ждут памятные призы и подарки.

Кроме того, для удобства пассажиров в пути следования будет работать «буфет на борту»: можно будет приобрести горячие и прохладительные напитки, печенье, шоколад и др.

Тематический поезд проследует по маршруту Дёма – Симская – Дёма. Отправление из Дёмы в 07:55, прибытие к месту проведения лыжного фестиваля «Снежинка-2024» в 10:45, на станцию Симская – в 11:03. В обратный путь поезд отправится со станции Симская в 17:56, туристов заберут со «Снежинки» в 18:03, в Дёму пассажиры вернутся в 21:08. Время отправления и прибытия – местное.

В пути следования предусмотрены остановки Правая Белая, Уфа, Городской ДК, Парковая, Черниковка, Спортивная, Шакша, Иглино и Аша.

Приобрести билеты можно в пригородных билетных кассах АО «Башкортостанская ППК». Через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» действует скидка до 15% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.