Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Стилизованный электропоезд «Грушинский экспресс» доставит участников лыжного фестиваля «Снежинка-2024» до места проведения

2024-01-25 15:17
Стилизованный электропоезд «Грушинский экспресс» доставит участников лыжного фестиваля «Снежинка-2024» до места проведения
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В целях повышения комфорта пассажиров и обеспечения транспортной доступности ежегодного лыжного фестиваля «Снежинка-2024», который пройдет 4 февраля в Челябинской области, Куйбышевская железная дорога и перевозчик АО «Башкортостанская ППК» предоставят тематический электропоезд «Грушинский экспресс» в шестивагонном исполнении.

Электропоезд выполнен по специальному проекту и оформлен в «бардовском» стиле – столики в виде гитары, на окнах занавески с фирменным логотипом, салон обшит деревянными панелями, в четвертом вагоне установлена настоящая сцена, где каждый желающий может исполнить любимую песню под гитару, а также принять участие в конкурсах и викторинах. Активных участников ждут памятные призы и подарки.

Кроме того, для удобства пассажиров в пути следования будет работать «буфет на борту»: можно будет приобрести горячие и прохладительные напитки, печенье, шоколад и др.

Тематический поезд проследует по маршруту Дёма – Симская – Дёма. Отправление из Дёмы в 07:55, прибытие к месту проведения лыжного фестиваля «Снежинка-2024» в 10:45, на станцию Симская – в 11:03. В обратный путь поезд отправится со станции Симская в 17:56, туристов заберут со «Снежинки» в 18:03, в Дёму пассажиры вернутся в 21:08. Время отправления и прибытия – местное.

В пути следования предусмотрены остановки Правая Белая, Уфа, Городской ДК, Парковая, Черниковка, Спортивная, Шакша, Иглино и Аша.

Приобрести билеты можно в пригородных билетных кассах АО «Башкортостанская ППК». Через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» действует скидка до 15% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru