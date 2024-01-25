Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2023 году по маршрутам межобластного проекта «Соединяя Черноземье» перевезено около 83 тыс. пассажиров

2024-01-25 14:25
В 2023 году по маршрутам межобластного проекта «Соединяя Черноземье» перевезено около 83 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2023 году по железнодорожным маршрутам межобластного проекта «Соединяя Черноземье», связавшего Воронеж с четырьмя сопредельными региональными центрами, совершено 812 рейсов, перевезено около 83 тыс. пассажиров, в том числе:

  • Воронеж – Курск (316 рейсов, 24,4 тыс. пассажиров);
  • Воронеж – Белгород (374 рейса, 39,6 тыс. пассажиров);
  • Воронеж – Липецк (86 рейсов, 11,4 тыс. пассажиров);
  • Воронеж – Мичуринск – Тамбов (36 рейсов, 7,5 тыс. пассажиров).

Напомним: проект «Соединяя Черноземье» на ЮВЖД реализуется с 2022 года, когда было запущено регулярное ускоренное сообщение между Воронежем и Курском, а также между Воронежем и Белгородом. В 2023 году открыты еще два маршрута: 25 июня состоялся первый рейс ускоренного межобластного поезда Воронеж-1 – Липецк, а с 22 сентября по пятницам и воскресеньям такие составы курсируют по маршруту Воронеж – Тамбов с пересадкой пассажиров в Мичуринске.

О графике движения поездов проекта «Соединяя Черноземье», приобретении билетов, а также другую информацию можно узнать по тел.: 8 (962) 330-87-65 в туристско-информационном центре г. Воронежа и на сайте АО «ППК «Черноземье», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

