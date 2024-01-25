11:38

Холдинг «РЖД» назначает дополнительные поезда на праздничные дни февраля и марта на самых популярных направлениях: в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, курортными городами Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

Выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, продлятся с 23 по 25 февраля. В эти дни по сети будет курсировать около 2,3 тыс. регулярных и дополнительных поездов АО «ФПК». Ожидается, что пиковой датой выезда станет 22 февраля, в обратном направлении – 25 февраля.

Первый весенний праздник приходится на пятницу. Увеличенный пассажиропоток прогнозируется в его канун, 7 марта, а также 10 марта. Обеспечивать перевозки будут более 1,8 тыс. поездов.

Таким образом, в праздничные дни февраля и марта по сети будет отправлено свыше 4 тыс. регулярных и дополнительных поездов.

Кроме того, на маршрутах Москва – Санкт-Петербург и Москва – Кострома будут курсировать сдвоенные составы поездов «Ласточка» формирования Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД».

При повышенном спросе на поездки в праздничные дни возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов.

Оформить проездные документы и получить подробную информацию о графике движения поездов и стоимости билетов можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».