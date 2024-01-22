Количество малогабаритных отправлений с вокзалов Юго-Восточной железной дороги в 2023 году выросло на 0,7%

14:28

В 2023 году на ЮВЖД по системе «От вокзала к вокзалу» отправлено и получено почти 15 тыс. малогабаритных посылок, бандеролей и писем (+0,7% к 2022 году). Лидерами по количеству отправленных и принятых малогабаритных грузов стали вокзалы Воронеж-1 (5,4 тыс.), Белгород (1,9 тыс.), Тамбов (1,8 тыс.), Липецк (1,5 тыс.) и Воронеж-Южный (1,3 тыс.).

В настоящее время пункты приема-выдачи посылок и корреспонденции работают на 21 вокзальном комплексе магистрали в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Пензенской и Саратовской областях.

Отправить по железной дороге можно посылки весом до 10 кг и с суммой трех измерений (высоты, длины и ширины) не более 150 см в 348 городов страны. Стоимость отправки – от 750 рублей. Она рассчитывается в зависимости от веса посылки и конкретного вокзала, на который ее необходимо доставить.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), на сайте https://www.ekspress-l.ru или у дежурного помощника начальника вокзала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.