В 2023 году пассажиры Горьковской железной дороги стали чаще пользоваться видеотерминалами на вокзалах

14:19

В 2023 году с использованием информационно-справочных систем (видеотерминалов) на вокзальных комплексах Горьковской железной дороги было совершено 15,5 тыс. звонков, что на 3,5% больше, чем в 2022 году.

Сейчас видеотерминалы круглосуточно работают на 25 вокзалах Горьковской магистрали. Наиболее активно видеозвонки с использованием информационно-справочных систем совершаются на вокзалах Нижний Новгород, Владимир, Йошкар-Ола и Киров.

За время работы устройств пассажиры чаще всего уточняли у операторов расписание поездов, наличие и стоимость билетов, построение маршрута с пересадками, а также путь отправления или прибытия нужного поезда.

Благодаря функции «Видеосправка» каждый пассажир может круглосуточно связаться с оператором контактного центра в режиме видеосвязи. Специалисты центра готовы ответить на любой интересующий вопрос на русском и английском языках. Кроме того, с помощью видеоматериалов пассажиры могут в интерактивном режиме получить общую информацию о вокзальном комплексе, ознакомиться с каталогом услуг и навигацией по вокзалу, его доступностью для маломобильных граждан.

Напомним: в 2023 году на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали специализированную помощь оказали порядка 26 тыс. маломобильных пассажиров, что на 27% больше, чем за 2022 год. Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (5876), Киров (4942), Казань (2768) и Ижевск (1754), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.