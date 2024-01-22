Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров «Городской электричкой» в Нижнем Новгороде в 2023 году выросли почти на 15%

2024-01-22 10:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2023 году пригородными поездами, курсирующими по маршрутам «Городской электрички» в Нижнем Новгороде, воспользовались более 1,5 млн пассажиров. Это на 14,4% больше, чем за 2022 год.

Всего в прошлом году пригородными поездами в границах Нижегородской области было отправлено свыше 14,5 млн пассажиров, что на 9% превышает показатель 2022 года.

На Горьковской железной дороге в границах Нижегородской области наибольшее количество пассажиров было отправлено со станций Нижний Новгород-Московский, Дзержинск, Починки, Балахна, Семенов, Линда, Урень, Киселиха, Пушкино и Навашино.

Напомним: в 2023 году туристическими поездами пригородного сообщения, курсирующими по Горьковской железной дороге, воспользовались почти 40 тыс. пассажиров, из них свыше 6,6 тыс. стали участниками ретротура из Нижнего Новгорода в Арзамас, порядка 5 тыс. отправились по маршруту Нижний Новгород – Семенов.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте ОАО «РЖД» и на сайте пригородной компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

