В 2023 году услугами сопровождения маломобильных граждан на вокзалах Куйбышевской магистрали воспользовались более 17 тыс. человек

В 2023 году более 17 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья воспользовались услугами оказания помощи по беспрепятственному перемещению на железнодорожных вокзалах Куйбышевской магистрали. Это почти на 3,5 тыс. человек больше, чем в 2022 году.

В рамках оказания услуги для пассажиров этой категории была организована встреча на территории вокзальных комплексов, сопровождение к функциональным зонам вокзала (билетные кассы, камеры хранения, комнаты отдыха), на посадочные платформы, а также оказана помощь при посадке и высадке из поезда, оформлении проездных документов и т. д.

Чтобы воспользоваться помощью или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо оформить заявку. Для этого пассажиру этой категории или его представителю нужно обратиться к оператору Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00, доб. 1. Телефонная линия работает круглосуточно, без выходных дней. Срок подачи заявки: не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки или прибытия на станцию назначения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.