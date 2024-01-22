Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 29 января на Красноярской железной дороге изменится расписание первого утреннего электропоезда из Дивногорска

2024-01-22
С 29 января на Красноярской железной дороге изменится расписание первого утреннего электропоезда из Дивногорска
С 29 января 2024 года компания «Краспригород» вносит изменения в график движения первого утреннего электропоезда из Дивногорска. Поезд Дивногорск – Красноярск будет отправляться в поездку на 9 минут раньше – в 05:53 (вместо 06:02).

Изменения внесены по просьбам пассажиров, которые по будням совершают пересадку на станции Енисей и следуют в правобережные районы краевого центра.

Благодаря новому графику электропоезд из Дивногорска будет прибывать на станцию Енисей раньше, что позволит транзитным пассажирам с комфортом пересаживаться на электропоезд Красноярск – Зыково (курсирует с понедельника по пятницу) и добираться до остановочных пунктов правобережья.

Время указано местное.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

