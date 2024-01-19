О дополнительных мерах безопасности на ряде вокзалов Юго-Восточной железной дороги

14:44

В связи с принятием дополнительных мер по обеспечению безопасности на вокзале станции Мичуринск-Воронежский (Тамбовская область) изменены маршруты передвижения посетителей по его территории и ограничено движение автотранспорта на привокзальной площади.

Также с 1 февраля на вокзалах станций Елец (Липецкая область), Богоявленск, Кирсанов (Тамбовская область), Ртищево, Балашов (Саратовская область), Сердобск (Пензенская область) изменится порядок досмотра пассажиров.

Приносим извинения за доставленные неудобства и просим прибывать на вокзал заранее для прохождения входного контроля и своевременной посадки на поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.