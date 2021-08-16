Победители конкурса «Страна открытий» отправились в познавательное путешествие по городам Поволжья

17:24

Сегодня, 16 августа, с Ярославского вокзала Москвы в образовательно-туристическую поездку на специальном поезде отправились 100 победителей конкурса «Страна открытий». Путешествие продлится до 20 августа, за это время школьники посетят Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару.

Для того, чтобы поездка была комфортной, все вагоны оснащены кондиционерами и туалетными комнатами, которые работают даже во время стоянок, а также душем. Помимо спальных вагонов, в состав поезда включены вагон-ресторан и вагон-зал, где юные путешественники смогут общаться и вместе проводить свободное время.

В рамках поездки ребят ждет насыщенная экскурсионная и образовательная программа, благодаря которой они смогут не только осмотреть достопримечательности, но и узнают много интересной информации о разных профессиях и наиболее крупных предприятиях посещаемых городов. К примеру, в Нижнем Новгороде им продемонстрируют современные технологии, которые применяются при производстве елочных украшений из стекла. В Кирове смогут почувствовать себя космонавтами, посетив детский центр с уникальным тренажерным комплексом. В Казани школьников ждет посещение Национальной библиотеки Татарстана, а в Самаре - единственного в России Музея Модерна.

«Детские экскурсионно-туристические программы являются важной составляющей школьного образования. Это не только способ ближе познакомиться с богатой культурой, историей и природой нашей страны, но еще и возможность находить новых друзей, общаться друг с другом и просто замечательно провести вместе время. Я уверена, что это путешествие останется в памяти навсегда как одно из самых ярких впечатлений детства», - прокомментировала первый заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «ЖД» Елена Ракова.

В конкурсе «Страна открытий», организованном Ростуризмом, комитетом по туризму города Москвы, ОАО «ЖД» и ГК «Просвещение», приняли участие более 25 тысяч школьников со всех регионов России. С 9 марта по 31 мая участники присылали короткие видеорассказы о любимых местах своего города, выкладывая их на платформе TikTok. Победителей выбирали в 10 номинациях, самыми популярными из которых стали «Урбанистика» и «Россия глазами детей».