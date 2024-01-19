В 2023 году почти 26 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Горьковской железной дороги

За 2023 год на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали специализированную помощь оказали порядка 26 тыс. маломобильных пассажиров. Это на 27% больше, чем за 2022 год.

Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (5876 человек), Киров (4942), Казань (2768) и Ижевск (1754).

Работники Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставят кресло-коляску, а также помогут с транспортировкой багажа.

Напомним: заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по тел.: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.