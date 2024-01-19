Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2023 году почти 26 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Горьковской железной дороги

2024-01-19 13:15
За 2023 год на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали специализированную помощь оказали порядка 26 тыс. маломобильных пассажиров. Это на 27% больше, чем за 2022 год.

Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (5876 человек), Киров (4942), Казань (2768) и Ижевск (1754).

Работники Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставят кресло-коляску, а также помогут с транспортировкой багажа.

Напомним: заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по тел.: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

