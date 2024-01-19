В 2023 году на вокзалах Юго-Восточной железной дороги открыли ряд новых сервисов

11:32

В 2023 году в целях повышения качества обслуживания пассажиров на вокзальных комплексах Юго-Восточной железной дороги открыли ряд новых сервисов.

На всех крупных вокзалах магистрали установили автоматические камеры хранения ручной клади. В минувшем году ими воспользовались более 50 тыс. человек.

На 20 вокзалах магистрали начали работать интерактивные информационные видеотерминалы. За 12 месяцев через них было совершено 13,8 тыс. звонков с запросами. Чаще всего пассажиры уточняли у операторов расписание поездов, наличие и стоимость билетов, правила оформления билетов, движение поездов дальнего следования международного и межгосударственного сообщения. Часто пассажиры использовали видеотерминалы для построения маршрута с пересадками.

Также с 2023 года на вокзалах станций Воронеж-1, Воронеж-Южный, Лиски, Россошь, Липецк пассажирам поездов дальнего следования стала доступна новая сервисная услуга по переносу ручной клади и багажа. Для этого пассажиру необходимо обратиться к проводнику своего вагона не менее чем за 3 часа до прибытия поезда на станцию назначения.

С более подробной информацией о сервисах и услугах на вокзалах можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.