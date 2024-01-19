Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 800 забытых вещей вернули пассажирам поездов вагонного участка Чита в 2023 году

2024-01-19 09:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2023 году пассажирам вернули более 800 вещей, забытых в поездах формирования вагонного участка Чита.

Чаще всего в поездах забывали одежду, мобильные телефоны и зарядные устройства к ним, а также детские игрушки и книги. В общей сложности, они составляют более 85% от общего количества всех возвращенных вещей.

Среди необычных находок, которые возвратили владельцам, были самокат, коньки и палатка.

В 2023 году благодаря онлайн-сервису АО «ФПК» пассажирам поездов участка Чита вернули на 12% больше забытых вещей, чем годом ранее.

Напомним, что в случае потери личных вещей в поезде можно подать заявку на сайте https://lost.fpc.ru в течение 30 дней с начала поездки. Нужно указать свое имя, номер билета, телефон, электронную почту и номер документа, по которому был куплен билет. Также необходимо подробно описать свои вещи и указать примерное место в вагоне, где они могли быть оставлены, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

