В 2023 году на вокзалах Юго-Восточной железной дороги специализированную помощь получили свыше 13 тыс. маломобильных пассажиров

2024-01-18 17:12
В 2023 году услугами сопровождения на вокзалах Юго-Восточной железной дороги воспользовались 13292 пассажира с ограниченными возможностями. Это почти на 27% больше, чем в 2022 году. Наиболее востребованной ситуационная помощь была на вокзалах станций Воронеж-1 (2376), Воронеж-Южный (2054), Белгород (1757), Липецк (1667), Россошь (1071) и Лиски (1006).

На вокзальных комплексах маломобильным пассажирам предоставляется ряд специализированных услуг, в том числе встреча, сопровождение, оказание помощи при посадке/высадке в поездах дальнего следования и оформлении билетов, предоставление места для временного пребывания, перемещение и погрузка багажа. При необходимости предоставляются вспомогательные технические средства – вертикальные передвижные подъемные платформы для посадки в вагон поезда с низкой платформы, наклонные стационарные подъемники, специальные устройства для подъема по лестнице.

Подать заявку на оказание помощи пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также зарезервировать специализированные места для них в поездах дальнего следования можно в круглосуточном режиме. Чтобы ознакомиться с условиями оформления заявок, получить информацию или оформить заявку онлайн, необходимо на сайте ОАО «РЖД» перейти на страницу Центра содействия мобильности или позвонить по тел.: 8 (800) 775-00-00. Звонок по России бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

 

