Абонементная пригородная карта пассажира Свердловской железной дороги дополнительно стала работать как «ЕКАРТА»

14:22

Для удобства жителей Екатеринбурга и ближайших городов Свердловской области абонементная карта пассажира пригородных поездов на СвЖД дополнительно начала работать как «ЕКАРТА». Универсальная карта теперь позволяет не только совершать поездки на электричках по заранее выбранному виду абонемента, но и оплачивать проезд в общественном транспорте Екатеринбурга. Опция работает в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах в режиме «электронного кошелька» или по любому проездному тарифу, кроме льготных.

Получить новую карту пассажира можно при покупке любого абонементного билета в пригородных железнодорожных кассах на станциях Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Первомайская, Компрессорный Завод, Шарташ, Аппаратная, Кольцово. Она выдается бесплатно. Сервис запущен в тестовом режиме, поэтому количество карт ограничено.

Сейчас пассажирам электричек доступны несколько видов абонементных билетов: «Ежедневно», «Рабочего дня», «На определенные даты» и «Выходного дня». Оформить их можно на период от 5 дней до 12 месяцев на определенный маршрут, включая любой в зоне действия единого городского тарифа (ЕГТ).

Выпуск универсальной карты стал возможен благодаря взаимодействию перевозчика АО «Свердловская пригородная компания» и оператора сервиса «ЕКАРТА», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.