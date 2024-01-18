Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Холдинг «РЖД» запускает круговые туристические маршруты с использованием вагонов Поезда Деда Мороза

2024-01-18 12:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг «РЖД» запускает два круговых поезда с использованием вагонов Поезда Деда Мороза: № 932 «К северному сиянию на Поезде Деда Мороза» Москва – Петрозаводск – Мурманск – Сортавала – Москва и № 930 «В Карелию на Поезде Деда Мороза» Москва – Петрозаводск – Сортавала – Петрозаводск – Москва.

Они будут отправляться раз в неделю с Ленинградского вокзала Москвы: поезд № 932 – с 31 января по 2 сентября по средам, а поезд № 930 – со 2 февраля по 13 сентября по пятницам. Возвращаться обратно они будут в понедельник утром.

В качестве отеля на колесах для путешественников будут использоваться вагоны Поезда Деда Мороза. Они оборудованы системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов, душевыми. В составе каждого поезда будет курсировать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Маршруты разработаны таким образом, чтобы туристы могли совершить увлекательное путешествие в край северного сияния, полюбоваться уникальной природой Карелии и Заполярья, встретить рассвет на берегу Онежского озера, увидеть знаменитый ледокол «Ленин», побывать на краю земли в поселке Териберка, осмотреть достопримечательности Сортавалы, посетить экспозицию Поезда Деда Мороза на платформе Морозная и при желании отправиться на ретропоезде № 923 в знаменитый природный заповедник – горный парк «Рускеала».

Билеты уже в продаже. Стоимость проезда по круговому маршруту на поезде «К северному сиянию на Поезде Деда Мороза» – от 25 тыс. рублей, на «В Карелию на Поезде Деда Мороза» – от 8,7 тыс. рублей. В стоимость билета входит комплект постельного белья (в том числе банное полотенце), дорожный набор, а также депозит, на который пассажиры могут приобрести блюда из меню вагона-ресторана (завтраки).

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва-Октябрьская – Москва-Октябрьская-Туристическая.

