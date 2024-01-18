Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Курском вокзале в Москве после реконструкции открылся пешеходный тоннель № 1

2024-01-18 10:06
На Курском вокзале для прохода пассажиров открылся после реконструкции тоннель № 1. Он соединяет цокольный этаж основного здания вокзала с новым подземным распределительным вестибюлем для прохода на платформы №№ 5, 6 и 7 к пригородным поездам Курского направления и МЦД-2, а также «Ласточкам» межрегионального сообщения. Кроме того, из тоннеля имеется выход на платформу № 4 для посадки и высадки в поезда МЦД-4.

В ходе реконструкции тоннель был расширен. Были обновлены напольное покрытие и облицовка стен, смонтирована современная система освещения. Специальная тактильная плитка уложена для слабовидящих пассажиров. Подземный переход оборудован системой видеонаблюдения, громкоговорящей связью, навигационными указателями, информационным табло, а также интроскопами и рамками металлодетектора для проведения досмотра пассажиров. Маломобильные пассажиры могут воспользоваться лифтом. Также в тоннеле установлены валидаторы, а в непосредственной близости от входа – кассы и аппараты для покупки билетов.

В ближайшее время тоннель № 2 закроется на реконструкцию, во время которой будут проведены аналогичные работы. Одновременно будет вестись строительство двух новых платформ и выхода на них из тоннеля, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

