В 2023 году на Восточно-Сибирской железной дороге пассажирам возвращено свыше 1 тыс. забытых в поездах вещей

2024-01-18 09:17
В 2023 году пассажирам, которые отправлялись со станций Восточно-Сибирской железной дороги поездами дальнего следования формирования АО «ФПК», возвращено 1,3 тыс. забытых или утерянных вещей. Это на 13% больше, чем в 2022 году.

Чаще всего в поездах пассажиры забывали предметы одежды, различные мобильные устройства, детские игрушки и книги. Однако среди утерянного имущества встречаются и необычные вещи: так, пассажирам были возвращены музыкальные инструменты, негабаритная бытовая техника, электроинструменты, спальные мешки и палатки, автозапчасти, стойки для баннеров, шторы и даже уличная вывеска.

Для розыска вещей необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В случае обнаружения совпадений сервис сразу предложит пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнает свою вещь, ему будет направлена информация о месте ее нахождения. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

