В 2023 году с вокзалов Юго-Восточной железной дороги отправлено более 4 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев

10:42

В 2023 году с вокзалов Юго-Восточной железной дороги отправлено 4302 домашних животных без сопровождения владельцев. Это на 19,4% больше, чем в 2022 году.

Наибольшее количество питомцев, в основном, кошек и собак, отправлено с вокзалов станций Воронеж (1430), Белгород (732) и Липецк (675). Самыми необычными пассажирами стали аквариумные креветки, попугай, ящерица, черепаха и лягушка.

Перевозка домашних животных в багажных купе без сопровождения владельцев осуществляется на сети железных дорог России с 2018 года. С момента появления такой услуги на ЮВЖД их перевезли более 12,6 тыс.

Напомним: к поездке без сопровождения владельцев допускаются домашние (комнатные) питомцы из категорий, разрешенных для перевозки в поездах дальнего следования. Перевозочный документ оформляется в специализированных багажных кассах ЮВЖД на станциях Воронеж-1, Поворино, Лиски, Россошь, Борисоглебск (Воронежская область), Балашов-Пассажирский (Саратовская область), Белгород, Старый Оскол (Белгородская область), Липецк (Липецкая область), Тамбов-1 и Мичуринск-Уральский (Тамбовская область). Вместе с животным можно отправить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и т. п.), поилку, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.