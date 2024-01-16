Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2023 году количество отправленных посылок на вокзалах Горьковской магистрали выросло на 6%

2024-01-16 15:30
В 2023 году количество отправленных посылок на вокзалах Горьковской магистрали выросло на 6%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2023 году на вокзалах Горьковской железной дороги сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «От вокзала к вокзалу» воспользовались порядка 42 тыс. человек. Это на 6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 26 тыс. стали получателями бандеролей, 15,8 тыс. – сами отправляли корреспонденцию.

Чаще всего сервисом пользуются жители Нижнего Новгорода. За 2023 год услугой доставки посылок здесь воспользовались 11,6 тыс. человек, из них 6,9 тыс. человек стали получателями бандеролей из других городов, более 4,6 тыс. – сами отправляли корреспонденцию из Нижнего Новгорода. Сервис также пользуется спросом у жителей Казани, Кирова и Ижевска.

Услугой можно воспользоваться на всех вокзалах Горьковской магистрали. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Для отправления или получения бандероли необходимо обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале и заказать услугу по установленной форме. При себе нужно иметь паспорт и контактные данные получателя. Режим работы пунктов можно уточнить на сайте Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД».

Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru