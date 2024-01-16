В 2023 году количество отправленных посылок на вокзалах Горьковской магистрали выросло на 6%

В 2023 году на вокзалах Горьковской железной дороги сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «От вокзала к вокзалу» воспользовались порядка 42 тыс. человек. Это на 6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 26 тыс. стали получателями бандеролей, 15,8 тыс. – сами отправляли корреспонденцию.

Чаще всего сервисом пользуются жители Нижнего Новгорода. За 2023 год услугой доставки посылок здесь воспользовались 11,6 тыс. человек, из них 6,9 тыс. человек стали получателями бандеролей из других городов, более 4,6 тыс. – сами отправляли корреспонденцию из Нижнего Новгорода. Сервис также пользуется спросом у жителей Казани, Кирова и Ижевска.

Услугой можно воспользоваться на всех вокзалах Горьковской магистрали. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Для отправления или получения бандероли необходимо обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале и заказать услугу по установленной форме. При себе нужно иметь паспорт и контактные данные получателя. Режим работы пунктов можно уточнить на сайте Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД».

Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.