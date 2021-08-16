Пригородные поезда Савеловского направления МЖД будут следовать без остановки на платформе Карманово с 17 августа по 26 сентября

17:21

С 17 августа по 26 сентября на период завершения реконструкции платформа Карманово Савеловского направления Московской железной дороги будет закрыта для посадки высадки-высадки пассажиров. В связи с этим пригородные поезда, курсирующие до Дубны и обратно, проследуют платформу без остановки.

Работы проводит компания АО «Центральная ППК», на время которых для удобства пассажиров назначены компенсационные автобусы на участке 119 км – Карманово – Большая Волга, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.