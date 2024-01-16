В 2023 году перевозки пассажиров пригородными туристическими поездами на Горьковской железной дороге выросли на 70%

В 2023 году перевозки пассажиров пригородными туристическими поездами на Горьковской железной дороге выросли на 70%

09:36

В 2023 году туристическими поездами пригородного сообщения, курсирующими по Горьковской железной дороге, воспользовались почти 40 тыс. пассажиров. Это на 70% больше, чем за 2022 год.

Самым популярным направлением в 2023 году стал тур на ретропоезде с паровой тягой Нижний Новгород – Арзамас. В состав поезда входят паровоз и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

«На Горьковской магистрали активно развивается география путешествий на ретропоездах с паровой тягой. С августа 2023 года участниками ретротура из Нижнего Новгорода в Арзамас стали свыше 6,6 тыс. человек. Кроме того, со 2 по 7 января на этом направлении курсировал «Рождественский поезд» на паровой тяге, который перевез 3,3 тыс. пассажиров. Мы не останавливаемся на достигнутом и работаем над развитием железнодорожного туризма, созданием новых направлений и интересных для пассажиров туров», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Другим популярным среди туристов направлением является город Семенов. В этом направлении пригородными туристическими поездами перевезено порядка 5 тыс. пассажиров. В рамках путешествия все желающие могут побывать на обзорной экскурсии по городу, посетить художественную фабрику по производству изделий народных промыслов «Семеновская роспись». На период проведения ежегодного Международного фестиваля «Золотая хохлома» назначаются дополнительные рейсы.

Также среди учащихся школ Нижегородской области большим спросом пользовался ретротур до ст. Нижний Новгород-Сортировочный. В рамках поездки у школьников была уникальная возможность побывать в Царском павильоне на железнодорожном вокзале Нижний Новгород, посетить Музей истории и развития ГЖД, а также уникальную открытую площадку «Паровозы России».

Большой интерес у пассажиров в 2023 году вызывали тематические поездки в Казань «Полярный экспресс». Этот тур – авторская новогодняя развлекательная программа для взрослых и детей, которая проходит в пути следования электропоезда Казань – Васильево.

Не менее востребованным является регулярный маршрут в Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск». Туристы могут посетить музейный комплекс, который состоит из нескольких экспозиционных пространств. Находящиеся на его территории Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.