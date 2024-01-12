Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки двухэтажными поездами на Горьковской железной дороге в 2023 году выросли на 11%

2024-01-12 14:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2023 году со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправлено порядка 1,8 млн пассажиров, что на 11% больше, чем за 2022 год.

На сегодняшний день в границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырем маршрутам:

  • Москва – Казань;
  • Москва – Ижевск;
  • Москва – Чебоксары;
  • Москва – Йошкар-Ола.

«Двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. Каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля.

Напомним: перевозки пассажиров поездами дальнего следования на ГЖД выросли на 8% в новогодние праздничные дни 2024 года. За этот период с вокзалов и станций Горьковской железной дороги поездами дальнего следования отправлено 385 тыс. пассажиров (+8% к аналогичному периоду прошлого года). Всего за это время было отправлено порядка 1,1 млн пассажиров, в том числе 708 тыс. – в пригородном сообщении, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

