В 2023 году перевозки пассажиров «Ласточками» на Горьковской железной дороге выросли почти на 20%

В 2023 году скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом перевезено почти 4 млн пассажиров, что на 19,5% больше, чем за 2022 год, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород перевезено более 3,6 млн пассажиров, по маршруту Нижний Новгород – Киров – Нижний Новгород – 200 тыс.

С 1 июня 2023 года ежедневно между Нижним Новгородом и Ивановом начал курсировать новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742. За 7 месяцев его работы перевезено порядка 51 тыс. пассажиров.

«Скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах «Ласточка» в 5- и 10-вагонном исполнении. ОАО «РЖД» следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

