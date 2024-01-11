Перевозки пассажиров поездами дальнего следования на Горьковской железной дороге в новогодние праздники выросли на 8%

12:11

В период новогодних праздничных дней 2024 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги поездами дальнего следования было отправлено 385 тыс. пассажиров (+8% к аналогичному периоду прошлого года).

В этот период на Горьковской магистрали было назначено 250 рейсов дополнительных поездов, которые курсировали на наиболее востребованных направлениях с 20 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.

Так, дополнительные составы связали Нижний Новгород с Ижевском, Казань с Екатеринбургом, а также Москву с Нижним Новгородом, Казанью, Кировом, Чебоксарами и Ижевском.

Всего в период новогодних праздничных дней с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено порядка 1,1 млн пассажиров, в том числе 708 тыс. – в пригородном сообщении.

Напомним, что со 2 по 7 января на Горьковской магистрали курсировал «Рождественский поезд» на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас, который перевез более 3,3 тыс. пассажиров. Внутри каждого вагона проводились интерактивные представления и тематические мастер-классы, а пассажиров развлекали новогодние сказочные герои.

Во главе тематического туристического поезда был уникальный паровоз П-36 и новые комфортабельные вагоны. Путешественники смогли посетить уникальные достопримечательности города Арзамас: дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.