Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования на Горьковской железной дороге в новогодние праздники выросли на 8%

2024-01-11 12:11
Перевозки пассажиров поездами дальнего следования на Горьковской железной дороге в новогодние праздники выросли на 8%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период новогодних праздничных дней 2024 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги поездами дальнего следования было отправлено 385 тыс. пассажиров (+8% к аналогичному периоду прошлого года).

В этот период на Горьковской магистрали было назначено 250 рейсов дополнительных поездов, которые курсировали на наиболее востребованных направлениях с 20 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.

Так, дополнительные составы связали Нижний Новгород с Ижевском, Казань с Екатеринбургом, а также Москву с Нижним Новгородом, Казанью, Кировом, Чебоксарами и Ижевском.

Всего в период новогодних праздничных дней с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено порядка 1,1 млн пассажиров, в том числе 708 тыс. – в пригородном сообщении.

Напомним, что со 2 по 7 января на Горьковской магистрали курсировал «Рождественский поезд» на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас, который перевез более 3,3 тыс. пассажиров. Внутри каждого вагона проводились интерактивные представления и тематические мастер-классы, а пассажиров развлекали новогодние сказочные герои.

Во главе тематического туристического поезда был уникальный паровоз П-36 и новые комфортабельные вагоны. Путешественники смогли посетить уникальные достопримечательности города Арзамас: дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru