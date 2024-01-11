Перевозки пассажиров поездами дальнего следования на сети РЖД в новогодние праздники выросли на 6,8%

09:44

В дни новогодних праздников с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года поездами дальнего следования на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 4,9 млн человек. Это на 6,8% больше, чем за аналогичный период новогодних праздников прошлого года, и на 8% – допандемийного периода (2019/2020 годов), когда перевозки пассажиров были рекордными.

Необходимо отметить, что около 20% (или 992,6 тыс. человек) от общего объема перевезенных пассажиров в этот период – дети в возрасте до 18 лет. Рост к прошлому году – 6,6%. При этом в составах организованных групп перевезено свыше 38,3 тыс. юных путешественников, что превысило прошлогодний показатель почти на треть.

Напомним, что для удовлетворения спроса на перевозки в период новогодних и рождественских праздничных дней холдингом «РЖД» проведена масштабная работа по назначению дополнительных поездов. Всего с 29 декабря по 8 января было отправлено более 7,7 тыс. пассажирских поездов (+5,7% к прошлому году).

Пиковой датой отправления пассажиров стало 29 декабря 2023 года. В этот день с вокзалов и станций отправились 495 тыс. пассажиров. Для их перевозки было задействовано рекордное количество поездов, отправленных в одни сутки, – 741. Также пиковыми датами стали 3 и 5 января 2024 года.

В новогоднюю ночь в пути находились свыше 500 пассажирских поездов дальнего следования. Новый год в них встретили более 80 тыс. человек.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались поезда в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом и южными регионами Российской Федерации. Так, с вокзалов Московского транспортного узла отправлено порядка 1 млн пассажиров (рост к уровню 2022/2023 годов составил 8%), с вокзалов Санкт-Петербургского транспортного узла – более 300 тыс. пассажиров (+12%), в сообщении с курортами Черноморского побережья и Северного Кавказа – более 470 тыс. пассажиров (+16%).

Большим спросом в новогодние праздничные дни пользовались двухэтажные, скоростные поезда и поезда с дневным режимом пропуска. Так, например, перевозки двухэтажными поездами к уровню новогоднего праздничного периода прошлого года выросли на 14% (более 468 тыс. пассажиров), а поездами «Сапсан» – на 5,9% (свыше 161 тыс. человек).

Существенный рост перевозок пассажиров в новогодние праздники зафиксирован на туристических маршрутах по сравнению с прошлым годом. Так, 38 тыс. туристов (+20%) было перевезено 13 круизными поездами холдинга «РЖД» («Зимняя сказка», «Величие Севера», «По Золотому Кольцу», «В Карелию» и т. д.), более 20 тыс. пассажиров (+66%) – поездами Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» («Рускеальский экспресс», «Уральский экспресс», «Лыжная стрела. В Черкесск» и др.) и свыше 133 тыс. человек (+28%) – в пригородном сообщении (к горнолыжным курортам, ретротуры на паровозной тяге и новогодние экскурсионные туры).