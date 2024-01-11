На Горьковской магистрали назначен дополнительный поезд сообщением Нижний Новгород – Москва

09:28

В целях улучшения транспортного сообщения между Нижним Новгородом и Москвой на Горьковской магистрали назначен дополнительный поезд № 236/235. Он будет курсировать с 17 по 25 января по нечетным числам, а с 26 января по 25 марта – ежедневно.

Из Москвы состав будет отправляться в 09:05, прибывать в Нижний Новгород в 14:55. Из Нижнего Новгорода поезд отправится в эти же сутки в 15:40 и прибудет в Москву в 21:13.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

Напомним: с введением нового графика движения на Горьковской железной дороге назначены дополнительные поезда №№ 147/148 и 149/150 между Казанью и Москвой, а также увеличена периодичность курсирования поездов № 339/340 Нижний Новгород – Новороссийск, № 237/238 Нижний Новгород – Кисловодск, № 375/376 Казань – Имеретинский курорт и № 684/683 Канаш – Чебоксары, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.