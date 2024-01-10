Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевская магистраль подвела итоги пассажирских перевозок в период новогодних праздников

2024-01-10 15:25
В дни новогодних праздников, с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, со станций Куйбышевской железной дороги в путешествие отправилось более 260 тыс. пассажиров (+7,9% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшее количество поездок зафиксировано в направлении Москвы и в пределах региона обслуживания.

Самый высокий пассажиропоток пришелся на 30 декабря 2023 года и 7 января 2024 года. В предпраздничные дни 30 и 31 декабря в путешествие отправились около 65 тыс. человек, из них 25 тыс. человек встретили новый год в пути.

Для удовлетворения высокого спроса на перевозки в новогодний период было назначено 12 дополнительных поездов, которые совершили 118 рейсов: Самара – Москва, Самара – Москва – Уфа, Саранск – Москва, Пенза – Москва, Самара – Адлер/Имеретинский курорт, Ульяновск – Москва, Уфа – Москва (через Самару), Уфа – Москва (через Ульяновск) и т. д.

Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников было организовано курсирование туристических поездов по маршрутам из Самары в Нижний Новгород, Ярославль и Москву.

Специальные туристические рейсы были организованы и пассажирскими пригородными компаниями. К примеру, с начала 2024 года только пригородным поездом «Легенда Урала» в Башкирии было перевезено более 5 тыс. человек, что на 70% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

