Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2023 году туристический поезд Белгород – Курск – Поныри перевез более 3 тыс. пассажиров

2024-01-10 11:33
В 2023 году туристический поезд Белгород – Курск – Поныри перевез более 3 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический поезд Белгород – Курск – Поныри с момента открытия маршрута в октябре 2023 года перевез более 3 тыс. пассажиров.

Пассажиры туристического поезда смогли посетить Поныровский историко-мемориальный музей и новый мемориальный комплекс «Курская битва» в поселке Поныри Курской области.

Напомним, что экскурсионный электропоезд курсирует по воскресеньям, отправляясь со станции Белгород в 10:14, прибытием на станцию Поныри в 13:06. Из Понырей состав отправляется в 16:25 и прибывает в Белгород в 19:42. Остановки предусмотрены на станциях и остановочных пунктах: Беломестная, Гостищево, Сажное, Беленихино, Звонница, Парк Победы, Прохоровка, Музейный комплекс, Ржава, Солнцево, Курск, Свобода, Золотухино.

Это совместный проект Юго-Восточной железной дороги, правительств Белгородской и Курской областей и АО «ППК «Черноземье».

С подробной информацией о графике движения туристических поездов на ЮВЖД, а также о новых экскурсионных поездах, планируемых к назначению, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД» – «Скоро в продаже», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru