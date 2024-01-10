В 2023 году туристический поезд Белгород – Курск – Поныри перевез более 3 тыс. пассажиров

11:33

Туристический поезд Белгород – Курск – Поныри с момента открытия маршрута в октябре 2023 года перевез более 3 тыс. пассажиров.

Пассажиры туристического поезда смогли посетить Поныровский историко-мемориальный музей и новый мемориальный комплекс «Курская битва» в поселке Поныри Курской области.

Напомним, что экскурсионный электропоезд курсирует по воскресеньям, отправляясь со станции Белгород в 10:14, прибытием на станцию Поныри в 13:06. Из Понырей состав отправляется в 16:25 и прибывает в Белгород в 19:42. Остановки предусмотрены на станциях и остановочных пунктах: Беломестная, Гостищево, Сажное, Беленихино, Звонница, Парк Победы, Прохоровка, Музейный комплекс, Ржава, Солнцево, Курск, Свобода, Золотухино.

Это совместный проект Юго-Восточной железной дороги, правительств Белгородской и Курской областей и АО «ППК «Черноземье».

С подробной информацией о графике движения туристических поездов на ЮВЖД, а также о новых экскурсионных поездах, планируемых к назначению, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД» – «Скоро в продаже», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.