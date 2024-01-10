Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение поездов по перегону Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги полностью восстановлено

2024-01-10 04:30
Движение поездов по перегону Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги полностью восстановлено
10 января 2024 года в 04:07 (мск) завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда.

Открыто движение по обоим путям перегона Алеур – Бушулей.

В кратчайшие сроки при температуре -37 градусов железнодорожники восстановили более 400 м одного и 200 м соседнего пути, поврежденных из-за схода вагонов.

В работах участвовали более 300 железнодорожников, было задействовано 3 восстановительных поезда (со станций Зилово, Шилка и Могоча), а также другая специализированная техника.

Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. РЖД принимаются меры по нормализации графика движения.

Напомним, 8 января в 19:17 (мск) на перегоне Алеур – Бушулей произошел сход, по уточненным данным, 13 вагонов грузового поезда. Это вызвало соударение вагонов со стоящим на соседнем пути грузовым поездом с последующим сходом с рельсов его локомотива. Пострадавших нет. Движение по обоим путям перегона Алеур – Бушулей было приостановлено. Причины происшествия выясняются.

