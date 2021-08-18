Расписание некоторых электричек и аэроэкспрессов Павелецкого направления Московской магистрали изменится в конце августа – начале сентября

14:50

С 23 августа по 4 сентября (кроме воскресенья) изменится расписание нескольких электричек Павелецкого направления Московской железной дороги и аэроэкспрессов в аэропорт «Домодедово». Во время специальных технологических «окон» железнодорожники уложат 2,3 км бесстыкового пути на участке Домодедово – Бирюлево-Товарная. Новые бесстыковые, или «бархатные», пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

Обращаем внимание пассажиров, что в эти дни с 20:30 до 08:00 у некоторых электричек и аэроэкспрессов в аэропорт «Домодедово» изменится время отправления и прибытия, несколько поездов проследуют без остановки на платформах Булатниково и Калинина.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.