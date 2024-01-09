Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Порядка 5 тыс. пассажиров перевез горнолыжный экспресс «Легенда Урала» в новогодние праздники

2024-01-09 16:19
Порядка 5 тыс. пассажиров перевез горнолыжный экспресс «Легенда Урала» в новогодние праздники
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горнолыжный экспресс «Легенда Урала» сообщением Уфа – Айгир – Новоабзаково в период новогодних праздников перевез порядка 5 тыс. пассажиров, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 70%.

Улучшить показатели удалось благодаря увеличению составности пригородных поездов. Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой, Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и перевозчиком АО «Башкортостанская ППК» и обусловлено высокой популярностью маршрута среди населения.

Для комфортных путешествий Куйбышевская магистраль предоставила комфортабельные электропоезда, оборудованные системами беспроводного интернета, биотуалетами, удобными сиденьями и стеллажами для спортивного инвентаря.

Напомним, что горнолыжный экспресс «Легенда Урала» курсирует по субботам, воскресеньям и праздничным дням отправлением со станции Уфа в 07:07, прибытием в Новоабзаково в 13:13. В обратный путь поезд отправляется в 16:35, прибытие в Уфу – в 22:19.

Время указано местное, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru