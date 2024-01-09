Порядка 5 тыс. пассажиров перевез горнолыжный экспресс «Легенда Урала» в новогодние праздники

16:19

Горнолыжный экспресс «Легенда Урала» сообщением Уфа – Айгир – Новоабзаково в период новогодних праздников перевез порядка 5 тыс. пассажиров, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 70%.

Улучшить показатели удалось благодаря увеличению составности пригородных поездов. Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой, Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и перевозчиком АО «Башкортостанская ППК» и обусловлено высокой популярностью маршрута среди населения.

Для комфортных путешествий Куйбышевская магистраль предоставила комфортабельные электропоезда, оборудованные системами беспроводного интернета, биотуалетами, удобными сиденьями и стеллажами для спортивного инвентаря.

Напомним, что горнолыжный экспресс «Легенда Урала» курсирует по субботам, воскресеньям и праздничным дням отправлением со станции Уфа в 07:07, прибытием в Новоабзаково в 13:13. В обратный путь поезд отправляется в 16:35, прибытие в Уфу – в 22:19.

Время указано местное, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.