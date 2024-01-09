Пассажирами «Рождественского поезда» на Горьковской железной дороге стали более 3,3 тыс. человек

16:14

Тематический туристический ретропоезд на паровой тяге «Рождественский поезд» сообщением Нижний Новгород – Арзамас перевез более 3,3 тыс. пассажиров. Состав курсировал в новогодние праздники со 2 по 7 января.

Внутри каждого вагона пассажиров развлекали новогодние сказочные герои. Также проводились интерактивные представления и тематические мастер-классы. Во время движения поезда путешественникам попутно рассказывали об истории Арзамаса.

Туристы смогли посетить уникальные достопримечательности города Арзамас, такие как дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Во главе тематического туристического поезда был уникальный паровоз П-36 и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и креслами, оснащенными регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Напомним, что проект «Рождественский поезд» впервые был реализован Горьковской железной дорогой совместно с АО «ВВППК» и АНО «Центр 800» при поддержке правительства Нижегородской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.