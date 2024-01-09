Свердловская железная дорога запустила скорые пригородные поезда между Екатеринбургом и Карпинском

14:48

На Свердловской железной дороге начали курсировать скорые пригородные поезда сообщением Екатеринбург – Карпинск. Первый рейс из уральской столицы состоялся вечером 8 января 2024 года, обратно из Карпинска – утром 9 января. Далее электрички будут курсировать по пятницам и воскресеньям – из Екатеринбурга, по субботам и понедельникам – из Карпинска. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Поезд № 7079 Екатеринбург – Карпинск будет отправляться в 17:28 (здесь и далее – время местное), прибывать в 00:20. Поезд № 7080 сообщением Карпинск – Екатеринбург будет отправляться в 02:02, прибывать в 09:03. Время в пути составит около 7 часов. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Красный Железняк, Серов, Дровяное, Лобва, Ляля, Верхотурье, Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск.

СвЖД последовательно расширяет сеть пригородных маршрутов, где для перевозки пассажиров используются комфортабельные скоростные электрички. Ранее прямого железнодорожного сообщения между Екатеринбургом и Карпинском не было. С запуском нового поезда жители этого северного города получили удобный вариант для поездок в уральскую столицу и другие населенные пункты Свердловской области.

Стоимость проезда по маршруту Екатеринбург – Карпинск по полному тарифу составляет 1033 рубля, действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом.

Билеты продаются с указанием мест. Приобрести их можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК. Продажа открывается за 10 дней до даты поездки. Билеты с указанием мест оформляются на основании данных документа, удостоверяющего личность. При посадке в поезд понадобится предъявить документ, удостоверяющий личность, для льготных категорий граждан – также документ, подтверждающий льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.