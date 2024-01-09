Жителям Иркутской области и Республики Бурятии в 2024 году предоставлены льготы для проезда в пригородных поездах

11:14

Для проезда в пригородном железнодорожном транспорте на весь период 2024 года в Иркутской области и Республике Бурятии будут предоставляться льготы некоторым категориям граждан.

Право бесплатного проезда в пригородных поездах на территории данных регионов предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам боевых действий, лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или испытаний на Семипалатинском полигоне.

Кроме того, бесплатный проезд предусмотрен для членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также для членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

Бесплатный билет на проезд в пригородных поездах гарантирован инвалидам, детям-инвалидам и гражданам, сопровождающим инвалидов I группы и детей-инвалидов. Билет оформляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира, а также справки установленного образца, подтверждающей право гражданина на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Также по Иркутской области скидка в размере 50% от общей стоимости проезда предоставляется:

ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

труженикам тыла во время Великой Отечественной войны;

ветеранам труда Иркутской области.

Реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий скидка на проезд составит 100% от полной стоимости проезда.

В период с 1 мая по 30 сентября 2024 года по территории Иркутской области 100% скидка от полной стоимости проезда предоставляется для неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости.

Услуга предоставляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и решения о предоставлении мер социальной поддержки, оформленного территориальным подразделением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Кроме того, в период с 1 января по 15 июня 2024 года и с 1 сентября по 31 декабря 2024 года льготный проезд с 50% скидкой предоставляется обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет и студентам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях высшего образования Иркутской области.

Для оформления льготного проезда студентам и школьникам нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении, решения о праве на льготу, выданного ОГУ «Управление социальной защиты населения» по месту жительства, а также: для студента – студенческий билет, для школьника - справка из общеобразовательной организации, подтверждающей обучение в этой общеобразовательной организации, с указанием информации о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту жительства (месту пребывания) школьными автобусами, с даты выдачи которой прошло не более 12 месяцев.

В Республике Бурятии скидка в размере 50% от общей стоимости проезда предоставляется:

ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

труженикам тыла во время Великой Отечественной войны.

гражданам, реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий.

В период с 1 апреля по 31 октября 2024 года по территории Республики Бурятии 50% скидка от полной стоимости проезда также предоставляется пенсионерам, не имеющим льгот, при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

По территории Республики Бурятии льготный проезд предоставляется при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего льготный статус (удостоверение) или нотариально заверенных их копий.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.