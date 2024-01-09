О движении пассажирских поездов в Забайкальском крае

О движении пассажирских поездов в Забайкальском крае

10:37

В настоящее время задерживаются 4 поезда: № 392 Чита – Благовещенск, № 2 Москва – Владивосток, № 9 Владивосток – Москва, № 10 Москва – Владивосток. Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием, в поездах поддерживается комфортный температурный режим.

Для пассажиров поездов №№ 2 и 392 от станции Чернышевск-Забайкальский назначен дополнительный поезд в Читу.

Из Читы будут организованы два авиарейса: в Благовещенск авиакомпании «Аврора» (33 пассажира) с прибытием ориентировочно на 23 часа раньше графика и в Хабаровск авиакомпании «Аэрофлот» (100 пассажиров) с прибытием на 26 часов раньше графика.

Для обеспечения перевозки пассажиров поезда № 9, которые должны были сесть в поезд после барьерного места, назначен дополнительный поезд Чернышевск-Забайкальский – Москва с остановками, предусмотренными для поезда № 9.

Для перевозки пассажиров, которые должны были сесть в поезда № 2 и № 392 после барьерного места (всего 566 пассажиров), на участке Горелый – Благовещенск – Владивосток сформирован дополнительный состав из 9 вагонов.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

О задержках поездов пассажиры проинформированы посредством смс-сообщений. Сдать или переоформить проездные документы можно в железнодорожных кассах без удержания сборов.

Всем пассажирам для компенсации возникших неудобств будут начислены премиальные баллы.

Больше информации о движении поездов – на официальном сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону 8 (800) 775-00-00.