Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажирами туристического ретропоезда Нижний Новгород – Арзамас в 2023 году стали 7 тыс. человек

2024-01-09 09:27
Пассажирами туристического ретропоезда Нижний Новгород – Арзамас в 2023 году стали 7 тыс. человек
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический ретропоезд на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас с 26 августа 2023 года перевез 7 тыс. пассажиров.

Состав курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Нижнего Новгорода поезд № 6901/6902 отправляется в 10:46 и прибывает на ст. Арзамас-2 в 13:01. В обратном направлении состав отправляется со ст. Арзамас-1 в 17:30 и прибывает в Нижний Новгород в 19:50.

Туристы посещают уникальные достопримечательности города Арзамас: дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

В состав туристического поезда входят уникальный паровоз П-36 и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

29 декабря, в преддверии новогодних праздников, состоялось торжественное награждение семитысячного пассажира. Железнодорожники вручили ему памятный подарок и сувенирную продукцию.

Напомним, что со 2 по 7 января по маршруту Нижний Новгород – Арзамас – Нижний Новгород запускали «Рождественский поезд». Внутри каждого вагона пассажиров ожидали сказочные герои, интерактивные представления и тематические мастер-классы. Во время движения поезда туристам попутно рассказывали об истории Арзамаса, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru