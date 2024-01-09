Пассажирами туристического ретропоезда Нижний Новгород – Арзамас в 2023 году стали 7 тыс. человек

Туристический ретропоезд на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас с 26 августа 2023 года перевез 7 тыс. пассажиров.

Состав курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Нижнего Новгорода поезд № 6901/6902 отправляется в 10:46 и прибывает на ст. Арзамас-2 в 13:01. В обратном направлении состав отправляется со ст. Арзамас-1 в 17:30 и прибывает в Нижний Новгород в 19:50.

Туристы посещают уникальные достопримечательности города Арзамас: дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

В состав туристического поезда входят уникальный паровоз П-36 и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

29 декабря, в преддверии новогодних праздников, состоялось торжественное награждение семитысячного пассажира. Железнодорожники вручили ему памятный подарок и сувенирную продукцию.

Напомним, что со 2 по 7 января по маршруту Нижний Новгород – Арзамас – Нижний Новгород запускали «Рождественский поезд». Внутри каждого вагона пассажиров ожидали сказочные герои, интерактивные представления и тематические мастер-классы. Во время движения поезда туристам попутно рассказывали об истории Арзамаса, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.