О движении поездов на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги

О движении поездов на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги

23:10

8 января 2024 года в 19:17 (мск) на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет.

В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

В связи с происшествием на станции Чернышевск-Забайкальский остановлены пассажирские поезда № 2 Москва – Владивосток и № 392 Чита – Благовещенск. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры будут обеспечены питанием и водой.

Делаем все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке. Причины произошедшего устанавливаются.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).