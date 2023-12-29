Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд Деда Мороза прибыл в Нижний Новгород

2023-12-29 12:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

29 декабря новогодний праздничный состав прибыл в Нижний Новгород. Стоянка на ст. Нижний Новгород-Сортировочный продлится до 15:09.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой – приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Отдельный вагон – кукольный театр. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Для юных гостей и их родителей у Поезда Деда Мороза проходит развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки.

Посещение передвижной резиденции Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным временем посещения. Подробное описание программы – на сайте поезда.

Напомним, что также 29 декабря Поезд Деда Мороза посетит город Дзержинск. Остановка на железнодорожном вокзале – с 15:45 до 20:05.

30 декабря сказочный новогодний состав заедет в город Ковров. Стоянка на железнодорожном вокзале – с 09:00 до 13:25, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

 

