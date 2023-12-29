Свердловская железная дорога назначает электропоезд Екатеринбург – Верхотурье, удобный для поездок в формате «тур выходного дня»

09:46

В целях поддержки регионального туризма с 3 января 2024 года Свердловская железная дорога назначает дополнительные скорые пригородные поезда сообщением Екатеринбург – Верхотурье. В период новогодних каникул, с 3 по 8 января, рейсы будут выполняться каждый день, далее поезда будут курсировать по выходным и праздничным дням. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли провести день в Верхотурье, а вечером вернуться обратно в Екатеринбург. Поезд № 7077 будет отправляться из уральской столицы в 06:53 (здесь и далее – время местное) и прибывать в Верхотурье в 11:28. У путешественников будет более 6 часов для знакомства с достопримечательностями города в формате «тур выходного дня». В обратный рейс поезд № 7078 будет отправляться в 17:43 и прибывать в Екатеринбург в 22:06. Предусмотрены остановки на станциях ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя.

С запуском дополнительной пары частота курсирования скорых пригородных поездов по маршруту Екатеринбург – Верхотурье в дни пикового спроса на поездки (в выходные и праздники) увеличится до трех раз в день: отправление из Екатеринбурга в 06:53 (новый), 16:00 и 17:28, из Верхотурья в 04:34, 07:38 и 17:43 (новый).

Билеты продаются с указанием мест. Приобрести их можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК. Продажа открывается за 10 дней до даты поездки. Билеты с указанием мест оформляются на основании данных документа, удостоверяющего личность. При посадке в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, для льготных категорий граждан – также документ, подтверждающий льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.