На Ленинградском вокзале тестируется новая система оплаты парковок

2021-08-19 13:40
ОАО «ЖД» тестирует новый бесконтактный сервис для пассажиров и посетителей вокзальных комплексов. На Ленинградском вокзале столицы стартовал пилотный проект по оплате автомобильной парковки.

На въездных и выездных группах парковки вокзального комплекса установлены терминалы, оснащенные технологией Fast Track, которые поддерживают все современные способы бесконтактной оплаты и наиболее распространенные платежные системы: Visa, Mastercard и МИР.

Теперь посетителю при въезде на автомобильную парковку Ленинградского вокзала достаточно приложить банковскую карту или устройство с технологией бесконтактной оплаты к парковочному терминалу, не выходя из автомобиля, при выезде – повторить операцию. Система сама рассчитает время пребывания на парковке и автоматически спишет сумму в соответствии с установленным тарифом.

Новый цифровой сервис позволяет моментально оплачивать услугу парковки и значительно экономит время для водителей.

При этом приезжающие на вокзальный комплекс могут по-прежнему воспользоваться традиционным способом оплаты: взять на въезде парковочный талон и на выезде оплатить его банковской картой или наличными денежными средствами.

По результатам тестирования будет принято решение о внедрении новой системы оплаты на других вокзальных комплексах страны.

Напомним, что схема движения автомобилей по Комсомольской площади Москвы изменена. Для проезда на автомобильную парковку Ленинградского вокзала, расположенную рядом с зоной посадки и высадки для поездов дальнего следования, необходимо проехать вдоль Ленинградского вокзала и здания Центрального таможенного управления, затем повернуть направо и продолжить движение вдоль железнодорожных путей МЦД-2 и далее до проезда Комсомольской площади.

