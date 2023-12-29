Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дед Мороз и Снегурочка подарят новогоднее настроение пассажирам пригородных поездов в Забайкалье

2023-12-29 09:38
Дед Мороз и Снегурочка подарят новогоднее настроение пассажирам пригородных поездов в Забайкалье
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Забайкальской железной дороге пассажиров пригородных поездов поздравляют с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Праздничные акции организует Забайкальская пригородная пассажирская компания 28 и 29 декабря.

Дед Мороз и Снегурочка пожелают счастливого Нового года посетителям вокзала станции Чита-2, а также пассажирам поезда Чита – Могзон, вместе с которыми отправятся в поездку в пригородном составе.

Всем, кто расскажет новогоднее стихотворение или споет праздничную песню, сказочные герои вручат сладкие подарки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru