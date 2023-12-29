Дед Мороз и Снегурочка подарят новогоднее настроение пассажирам пригородных поездов в Забайкалье

09:38

На Забайкальской железной дороге пассажиров пригородных поездов поздравляют с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Праздничные акции организует Забайкальская пригородная пассажирская компания 28 и 29 декабря.

Дед Мороз и Снегурочка пожелают счастливого Нового года посетителям вокзала станции Чита-2, а также пассажирам поезда Чита – Могзон, вместе с которыми отправятся в поездку в пригородном составе.

Всем, кто расскажет новогоднее стихотворение или споет праздничную песню, сказочные герои вручат сладкие подарки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.